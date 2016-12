Hoe verdient Ajax geld aan eSports en China?

Voetbalclub Ajax is het afgelopen jaar bestuurlijk flink opgeschud. Ook het clubbestuur werd stevig vernieuwd, met voormalig keeper en later marketingdirecteur Edwin van der Sar als nieuwe CEO. In het betaald voetbal is geld verdienen cruciaal, dus ligt er veel verantwoordelijkheid op de schouders van de nieuwe commercieel directeur: Menno Geelen. Kampioen werd Ajax al twee jaar niet, maar juist op het zakelijk vlak presteert Ajax beter dan de grootste concurrenten op het veld, PSV en Feyenoord. Hoe verdient de Amsterdamse club al dat geld?

“Commercieel beleid in voetbal vraagt om creativiteit en lef”, zegt Geelen (34) in een interview met mij voor MarketingTribune. Ook gaat hij in op het groeiende belang van eSports en afzetmarkt China. Al ruim zes jaar werkt Geelen voor Ajax, na een carrière bij mediabedrijf Eyeworks Sport en sportmarketingbureau Trefpunt. Ajax-topman Edwin van der Sar is het boegbeeld van Ajax en doet namens de directie in principe alle woordvoering, maar voor MarketingTribune maakt de club een uitzondering.

Lees het exclusieve interview met commercieel directeur Menno Geelen van topclub Ajax nu op Blendle.

Tags: interview, voetbal, sponsoring, Ajax, Blendle, MarketingTribune, Menno Geelen, eSports, sportmarketing, China