Mercurs 2016: de slimste tijdschrift-campagnes

De Mercurs worden vanavond uitgereikt door de Magazine Media Associatie (MMA). Van deze belangrijkste jaarlijkse tijdschriftprijzen heb ik ditmaal voor MarketingTribune een specifieke categorie belicht: de Marketingactie van het Jaar. Lees hier alles over de slimme campagnes die de positie versterkten van de magazines Elle, OneWorld, Linda en Kek Mama.

In de aanloop naar de Mercurs-uitreiking interviewde ik voor MarketingTribune de afgelopen paar jaar traditiegetrouw de hoofdredacteuren van de genomineerden voor Tijdschrift van het Jaar. Dit jaar wilden we het een keer anders doen, dus kozen we uit alle Mercur-nominaties een categorie die dit vakblad op het lijf is geschreven: de Marketingactie van het Jaar. Klik op de geïnterviewden om de complete interviews te lezen.

Emma Lok (OneWorld): ‘Van gratis naar betaald magazine’

Eind vorig jaar stapte OneWorld over van een gratis naar een betaald magazine, omdat de subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgebouwd. ‘Natuurlijk was dit een spannende overstap, die we graag samen met onze lezers wilden doen’, zegt zakelijk manager Emma Lok. Na uitgebreid contact met lezers ontstond het idee om zelf met lezers te gaan bellen. Dit leidde tot de grote ‘Redactie Belactie’, waarbij iedereen op de redactie, van hoofdredacteur tot stagiair en medewerker financiën, mee belde. ‘Van de complete actie hebben we een 360-graden campagne gemaakt met quotes en foto’s van onze lezers, met een bedankbrief bij het magazine, banners op ons platform, social media-posts, en artikelen, ook gemaakt door en met onze lezers. Persoonlijker kan het niet!’ Met succes, want de doelstelling van 10.000 betalende abonnees werd ruimschoots overschreden.

Laura Ebbenhorst (Kek Mama): ‘Moederschap met humor’

‘De #ZonZeeStress-campagne sluit naadloos aan op ons DNA en niet minder belangrijk: de actie was enorm effectief’, zegt Laura Ebbenhorst, marketingmanager van Kek Mama, die ook nog eens zelfs genomineerd is als BeLOFte van het Jaar. ‘Met een miniem budget en een nog kleiner team is een crossmedia-campagne neergezet waarbij alle media elkaar versterkten. Zo is er een ZonZeeStress-video geproduceerd (580.000 keer bekeken) waarin Kek Mama-columnist en stewardess-voor-de-gelegenheid Roos Schlikker laat zien waar het bij Kek Mama om draait: het moederschap met humor en zelfrelativering benaderen. Offline werd de actie versterkt door de aanwezigheid van de Kek Mama-redactie op Schiphol. Op de eerste Zwarte Zaterdag deelde het ‘hulpteam’ ter opvrolijking ansichtkaarten en de Kek Mama Relax Instructiekaart uit aan oververhitte reizende moeders.’

Lara Huffenreuter (Elle): ‘Het vieren van persoonlijke stijl’

‘De Elle Style Awards 2016 is zo veel meer dan alleen een succesvol event en niet zomaar een awardshow’, zegt Lara Huffenreuter, brandmanager van het Hearst-tijdschrift. ‘Bij de Style Awards komt alles waar Elle voor staat samen: het ontdekken en vieren van persoonlijke stijl. De creatieve invulling en het thema zijn geheel bedacht en uitgevoerd door ons eigen team. Hierdoor heeft het event op onderscheidende wijze een waardevolle bijdrage geleverd aan het multimediale merk Elle.’

Madelon Smit (Linda): ‘L’Homo wil mensen wakkerschudden’

‘De L’Homo-marketingactie bestond uit de perslancering, de social media-strategie en een besloten Whatsapp-groep’, vertelt marketingmanager Madelon Smit van Linda-uitgever Mood for Magazines. ‘Met het jaarlijks uitgeven van L’Homo stelt LINDA het taboe op homoseksualiteit aan de kaak met als doel mensen wakker te schudden en aan het denken te zetten. De inhoud en de keuze van de covermodellen (dit jaar BNN-presentatoren Jan Versteegh en Tim Hofman) zijn cruciaal voor de uiteindelijk uit te rollen marketingcampagne. De mediakracht van LINDA, gecombineerd met die van Jan en Tim, had alleen al bij de backstage-video een viraal effect tot over de grenzen (de video werd in meer dan 40 verschillende landen bekeken). Daarnaast waren de resultaten uitstekend: ruim 52.000 verkochte exemplaren (index 129 ten opzichte van 2015) en de backstage-video had op YouTube 715.000 views.’

Ook de vijfde genomineerde, Harper’s Bazaar, is benaderd voor een interview, maar was (nog) niet in de gelegenheid om te reageren op de vragen van MarketingTribune.

Alle Mercur-winnaars zijn vanavond laat te lezen op Mercurs.nl.

Tags: Linda, tijdschrift, MarketingTribune, campagnes, Mercurs, magazines, Kek Mama, OneWorld, MMA, Elle, L'Homo