Is Neymar die 222 miljoen euro écht waard?

De Braziliaanse voetballer Neymar speelde afgelopen week de hoofdrol in de duurste voetbal-transfer aller tijden. Alleen al zijn afkoopsom van 222 miljoen euro maakte hem ruim twee keer zo duur als de eerdere recordhouders Bale en Pogba. Deze transfer-gekte doet je serieus afvragen: is de voetbalwereld een piramidespel geworden voor sponsors, adverteerders en clubs?

Als sponsor wil je je graag verbinden aan een topsporter die grote groepen supporters aanspreekt. We weten allemaal dat er steeds meer geld om gaat in sportmarketing, met name dankzij de explosief stijgende tv-rechten. Maar waar betaal je eigenlijk voor?

Daar schreef ik een journalistieke analyse over, met belangrijke bijrollen voor zeer uiteenlopende ervaringsdeskundigen: NOS-directeur Jan de Jong (“Voetbalrechten versnellen de waarde van een bedrijf, zonder dat het geld er daadwerkelijk is”) Bayen München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge (“Ik wil liever een nieuw stadion dan Neymar”) en de omstreden tennisser Bernard Tomic. Waarom ook die laatste?

Dat lees je in mijn Neymar-analyse op Blendle.com (€).

