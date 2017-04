Ik zit tien jaar op Twitter. Tien jaar. Wow. In die tijd is er veel veranderd aan Twitter, maar één ding is onveranderd gebleven: de drang om vrijwel dagelijks een gedachte met de wereld te delen. Dat kan ook op andere kanalen, maar Twitter biedt die mogelijkheid in zijn meest pure vorm. Al ruim tien jaar lang.

Het draait allemaal om die 140 tekens. Een oneliner. Een tegelwijsheid. Een hartekreet. Natuurlijk is beeld steeds belangrijker geworden, maar Twitter draait nog altijd om die 140 tekens. Hou het kort, hoezeer dat ook tot misverstanden en soms onverkwikkelijke ruzies kan leiden. Twitter is puur, Twitter is rauw. Dat is het mooie van Twitter.

Heb ik ooit overwogen om te stoppen? Nee, nooit. Twitter is uniek. Ik zou tien keer liever met Facebook stoppen dan met Twitter. Maar ook dat doe ik niet, want het sociale aspect van social media is prachtig . Natuurlijk twitter ik minder dan vroeger. Veel is immers al gezegd. Toch blijft Twitter onmisbaar. Ik blijf twitteren tot ik er dood bij neerval. Twexit. Maar nu nog even niet.

@JeroenMirck, journalist (voorheen @Comicbase).

Tags: Jeroen Mirck, Twitter, Social Media, 10 jaar