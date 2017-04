Hoe laat komt Anna Nooshin?

“Hoe laat komt Anna?” vraagt een bevriende journalist ‘s me morgens. Hij is niet de enige die specifiek uitkijkt naar het optreden van lifestyle-vlogger Anna Noochin op het Cross Media Congres. Ze is een fenomeen. De dochter van de organisator wil met haar op de foto, de dochter van de fotograaf (@Punkmedia) baalt dat ze er niet bij kan zijn. Nooshin heeft haar content op YouTube en Instagram uitgebouwd tot een succesvol bedrijf (“Ik ben een BV”, “Later dit jaar ben ik miljonair”).

Nooshin (die al filmend de zaal van het Compagnietheater betreedt) heeft haast, want ze moet direct na haar podiuminterview door naar Schiphol, voor een retailcongres in Kopenhagen. Ze moet aanvankelijk wennen aan de scherpe vragen van dagvoorzitter Michiel Frackers, maar hij prikkelt haar wel om iets meer te vertellen dan het gebruikelijke succesverhaal over influencer-marketing. Natuurlijk doet Nooshin vooral wat ze leuk vindt en wijst ze 80% van alle commerciële aanvragen af. “Niks met gokken, niks met roken.” Natuurlijk speelt uiterlijk een rol bij influencers, maar haar succes was er nooit geweest zonder ‘keihard werken’.

Opmerkelijk is dat Nooshin ondanks haar eigen kanalen (zoals NSMBL.nl) dol is op haar bijdragen aan televisie en print. Dat speelt een wezenlijke rol in haar werk. Haar bedrijf gaat dit jaar een nieuw avontuur aan: Nooshin komt met eigen productlijn, die zal bestaan uit twee merken. Eén merknaam heeft ze al: Nnoosh. En toen arriveerde de taxi en is de jonge diva gevlogen.

Voor MarketingTribune deed ik woensdag verslag van het Cross Media Congres in Amsterdam. Lees mijn verslagen hier en hier.

Tags: Cross Media Congres, Anna Nooshin, influencer, vlogger