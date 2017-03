Politieke column: Denk na!

DENK is de grootste partij van Nieuw-West geworden bij de landelijke verkiezingen van 15 maart. Dat was best even schrikken voor de zittende partijen, met name voor de PvdA die hier kelderde van 40 naar 7 procent van de stemmen. De kiezer heeft altijd gelijk, maar toch heb ik een waarschuwing aan het adres van DENK.

Allereerst zijn natuurlijk felicitaties op zijn plaats. Het is een prestatie om als nieuwe partij op eigen kracht zetels te veroveren in de Tweede Kamer. Ik begrijp hoe dat voelt, want het lukte mijn eigen partij D66 midden jaren zestig. Nieuwkomers kunnen de politiek opschudden met een afwijkend geluid dat nog te weinig wordt gehoord.

Gehoord hebben we DENK genoeg. Op PVV-achtige wijze hebben ze hun standpunten van de daken geschreeuwd. De vraag is nu of die woorden worden omgezet in daden. In de praktijk valt dat namelijk nogal tegen. Hoewel verbinding regelmatig is gepredikt, hebben Tunahan Kuzu en zijn mannen vooral bijgedragen aan de polarisatie in Nederland, met name onder de Turkse gemeenschap.

Homo’s wegpesten

Daags na de verkiezingen sprak ik een bezorgde Amsterdammer. Als autochtone homoseksueel in Nieuw-West maakt hij zich zorgen over DENK. Hij schrok van de gewelddadige Erdogan-demonstratie op Plein ’40-’45 en is bang dat dit stadsdeel na de raadsverkiezingen verandert in Klein Turkije. Hij vreest dat homo’s en autochtone Nederlanders straks massaal worden weggepest uit Nieuw-West, terwijl een stadsdeelbestuurder van DENK wijselijk wegkijkt.

Ik begrijp zijn zorg. Natuurlijk heb ik uitgelegd dat we pas volgend jaar een stadsbestuur kiezen en dat in coalitieland Nederland nooit één enkele partij de dienst uitmaakt. Tegelijk maak ook ik me zorgen over de groeiende polarisatie in de politiek. DENK is een logische reactie op de xenofobie van de PVV. Met deze ronkende tegenpolen gaan we echter niet tot een oplossing komen.

Moslimhaat

DENK zet zich niet alleen af tegen Wilders, maar tegen alle partijen. Zo stuitte ik tijdens de verkiezingsstrijd op een Facebook-bericht waarin de partij zijn drie grootste concurrenten (PvdA, D66 en GroenLinks) belastert. Zo wordt de eigen achterban wijsgemaakt dat deze drie progressieve partijen niks doen tegen racisme, moslimhaat en de beveiliging van moskeeën in tijden van terrorisme. Dat zijn leugens. Jammer dat ook op deze wijze wordt gepolariseerd.

Daarom heb ik een verzoek aan Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk en Farid Azarkan, de voormannen van DENK. Jullie hebben nu eindelijk op eigen kracht drie zetels verworven in het parlement. Maak daar zorgvuldig gebruik van. Werk samen, in plaats van iedereen te demoniseren. Wees trouw aan de Nederlandse grondwet, niet aan de Turkse president Erdogan. En respecteer de media, want net als andere partijen hebben ook jullie de plicht om je daden te verantwoorden. Alleen op die manier kunnen we samenwerken aan een beter Nederland en een beter Amsterdam.

Jeroen Mirck is D66-fractielid in Nieuw-West en schrijft columns over zijn ervaringen in de lokale politiek van Amsterdam.

