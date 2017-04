Hoe kunnen musea slimmer geld verdienen?

De Nederlandse museumwereld zit weer in de lift, maar buiten de Randstad is het vaak nog moeizaam om sponsors te vinden. De Amsterdamse musea presteren juist uitstekend, zo blijkt uit de Amsterdam Museum Monitor 2016. Hoe doen ze dat?

“Sponsoring maakt het cultuuraanbod rijker”, vertelt Björn Stenvers, directeur van Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea (SAM). Lees mijn interview met deze hoofdstedelijke cultuurmarketeer vanaf vandaag op Blendle.com. “Het meetbaar volgen van bezoekersstromen en hierdoor aanpassen van het aanbod is voor musea nieuw.”

