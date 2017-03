‘Azië durft sneller te innoveren’

De Aziatische reclamewereld durft anders te denken dan het westen, stelt Dick van Motman, CEO van Dentsu Aegis Network South East Asia. Ook zijn Aziaten slimmer en sneller met nieuwe verdienmodellen. Voor Emerce interviewde ik Van Motman: “Innovatie draait om waarde, niet om de vorm.”

Midden jaren negentig emigreerde de Nederlander met Indonesisch bloed naar Azië. In 2012 werd hij als eerste niet-Japanner door Dentsu gevraagd om er CEO te worden. Toen het bedrijf twee jaar later Aegis Media kocht, kreeg hij de leiding over de Zuidoost-Aziatische tak van deze reclame-moloch. Mijn interview met Van Motman staat in het maartnummer van Emerce.

