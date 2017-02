Tegengif in verruwd debat over vluchtelingen

De discussie over vluchtelingen is verruwd, met dank aan PVV-provocateur Geert Wilders en media zoals De Telegraaf die spreken over een ‘asielplaag’. Oorlogscorrespondent Rudi Vranckx worstelt dermate met dit mondiale probleem dat hij heeft besloten om zijn reportages in een meer persoonlijke vorm te gieten: als graphic novel. Samen met illustrator Caryl Strzelecki maakte hij het boek ‘Verloren’. Een gezond tegengif tegen alle polarisatie en haatzaaierij. Lees mijn recensie op Blendle.com.

Tags: strip, Telegraaf, graphic novel, asielzoekers, vluchtelingen, Rudi Vranckx, Verloren, Caryl Strzelecki, verhalen