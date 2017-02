Reclamewereld beleeft roerige tijden

De reclamewereld is op drift geraakt. Nu de economie aantrekt regent het fusies en overnames van creatieve bureaus. Die consolidatieslag beleefde in Nederland afgelopen jaar een piek, getuige de bekende partijen die zich in een nieuw avontuur storten. Zo werden de veelbekroonde bureaus Lemz en Achtung overgenomen, terwijl nauwe samenwerking leidde tot het collectief Dept en een internationaler opererend Mangrove. De algemene trend is sowieso dat het allemaal internationaler en digitaler moet. Wat is er aan de hand in reclameland?

Voor Emerce sprak ik met diverse reclamebureaus en marketing-experts voor een uitgebreide branche-analyse.

Tags: reclame, digitaal, reclamebureaus, overnames, fusies, analyse