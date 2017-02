Zelfrijdende proefrit in een Tesla

Het journalistenbestaan heeft speciale geneugten. Zo kom je op plekken en spreek je mensen die voor veel anderen onbereikbaar zijn. Afgelopen week bezocht ik de Tesla Store in Amsterdam Zuidoost voor een interview met country director Kim Liebregts. Een zakelijk interview met deze ‘powervrouw’ (volgens Quote), over business en innovatie. “Heb je eigenlijk wel eens in een Tesla gereden?” Niet veel later reed ik op de A2 in een elektrische auto van een ton.

De Model S is een sedan die oogt als een directeursauto, maar dat vinden ze bij Tesla onzin. Zeker gezien de minieme bijtelling en de goedkope brandstof zou deze auto veel breder toegankelijk moeten kunnen zijn dan hij nu is. Tesla’s krijgen geregeld software-updates, waardoor je eigen auto tussentijds beter wordt. In circa drie seconden trekt de Model S vanuit stilstand op naar 100 km/u. Daarvoor is het deze donderdag iets te druk op de snelweg – we zitten in de regenachtige avondspits.

Geen snelheidsstunts dus, maar wel proberen we Autopilot uit. Tik twee keer tegen een hendeltje aan het stuur en je kunt je voet van het gaspedaal halen en je handen van het stuur. De auto blijft perfect in zijn baan en anticipeert op de auto’s naast en voor ons. Het reusachtige touchscreen-dashboard toont een animatie van de weg waarop je rijdt, met de objecten om je heen, die oplichten als je ze nadert. Af en toe gaat er een piepje en moet je even het stuur aanraken. Zo weet de auto dat je er nog bent om het over te nemen. Een zelfrijdende auto zonder aanwezige chauffeur is namelijk bij wet verboden.

Zelfrijdende auto

Is dat eng, rijden op de autopilot? Je zou denken van wel, maar ik vond het eerlijk gezegd wel relaxed. De wagen doet al het werk, terwijl jij meekijkt en zo nodig kunt ingrijpen. Hou echter niet verkrampt je handen in de aanslag, want dan wordt een zelfrijdende auto een last aan je been. Menigeen zal direct denken aan het dodelijke ongeval van vorig jaar in Ohio dat werd toegeschreven aan de Autopilot, maar Tesla bezweert dat mensen meer fouten maken dan machines. En inderdaad, de Model S rijdt zonder mijn sturing stabieler en betrouwbaarder dan ik doorgaans doe.

De proefrit was een geweldige ervaring, die naar meer smaakt. Helaas staat mijn portefeuille (en beroep) dat niet echt toe. Daarom prijs ik me maar gelukkig dat ik deze spontane Tesla-rit in een andere hoedanigheid dan als journalist niet snel had gemaakt.

Jeroen Mirck is freelance journalist. Het Tesla-interview verschijnt later dit voorjaar in Emerce.

Tags: auto, Tesla, Model S, elektrisch, zelfrijdend