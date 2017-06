Politieke column: Agente met hoofddoek

Mogen agentes straks een hoofddoek dragen? Daar heeft u vast een uitgesproken mening over. Ik ook. Dit voorstel kwam begin juni uiteraard ter sprake op de nationale politie-iftar in Nieuw-West, een bijzondere traditie van inmiddels alweer vijftien jaar. Aan alles merkte ik die avond dat de politie behoorlijk was geschrokken van alle ophef.

Opmerkelijk: het woord ‘hoofddoek’ viel geen enkele keer in de speech van korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg, de man die het idee afgelopen maand lanceerde. Wel hamerde hij erop dat Amsterdam een diverse stad is met meer dan honderd culturen, en dat de politie daar een afspiegeling van moet zijn.

Natuurlijk is er diversiteit in het politiekorps. Een goed voorbeeld is Ben Nassir Bouayad, voorzitter van het Marokkaans Netwerk van de politie Amsterdam-Amstelland. Als gastheer nam ook hij het woord. In de kwart eeuw dat hij bij de politie werkt, bleek gebrek aan diversiteit een terugkerend probleem. Nederland kent slechts één commissaris met een diverse achtergrond. Er is blijkbaar geen doorstroming van talent.

Die hoofddoek gaat dat probleem niet oplossen. De politie moet in bredere zin aan zijn imago werken, richting bewoners én toekomstige agenten. Meer dan ooit middenin de samenleving staan, zoals Aalbersberg en Bouayad terecht betoogden. De beste vriend zijn van Arnold, Altan én Ahmed.

Middenin de maatschappij

Burgers betrekken is sneller gezegd dan gedaan, dat weet ook de politiek. Daarvoor moet je een stap extra zetten. Ik heb me daarom eind vorig jaar hard gemaakt voor buurtadoptie, waarbij de bestuurscommissie zichzelf heeft opgedeeld over de vier gebieden in Nieuw-West om extra gebiedsgericht te werken. Een idee uit stadsdeel West, net als de website Stem van West, waar bewoners plannen kunnen aandragen en steun verwerven. De plannen met de meeste supporters worden automatisch door de politiek behandeld. Dat is pas directe democratie!

Ook het stadsdeel zet een flinke stap extra, want de gebiedsteams gaan actief de straat op om ideeën van bewoners op te halen voor de gebiedsplannen voor komend jaar. Van een pop-up week tot wandelingen door de wijk. Zelf deed ik mee aan zo’n wandeling door Geuzenveld. Veel mensen gesproken en veel goede ideeën opgehaald.

Voor zowel de politie als de politiek geldt dat je alleen succesvol kan zijn als je middenin de samenleving staat. Daarmee creëer je maatschappelijk draagvlak, iets dat er voorlopig nog niet is voor agentes met een hoofddoek.

Jeroen Mirck zit in de D66-fractie van stadsdeel Nieuw-West en schrijft columns over de lokale politiek van Amsterdam.

