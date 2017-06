Welk risico lopen bedrijven door privacywet?

Europa heeft een privacywet ingevoerd die bedrijven in online marketing het leven zuur kan maken. Deze wet geeft consumenten veel extra rechten over hun eigen personal data. Welke impact kan dit hebben op de naar schatting 140.000 bedrijven in Nederland die draaien op consumer data?

Bedrijven kunnen zich hierdoor flink in de vingers snijden. Er zijn serieuze bedreigingen, stelt Marc Stubbé, managing partner van The CMR Agency. Tegelijk biedt de nieuwe wet volgens hem ook kansen aan bedrijven.

