Gouden Freelancer Award is terug!

Nederland krijgt er een journalistieke prijs bij die specifiek is gericht op de freelancer. Journalistieke zzp’ers hebben het tegenwoordig niet makkelijk, dus verdient hun harde werk op zijn minst een blijk van waardering. Daarom organiseert de Auteursbond samen met Bureau Wibaut na twee jaar opnieuw de Gouden Freelancer Award. De uitreiking is pas op 6 oktober 2017, maar de aanmelding gaat nu al van start. Zelf was ik vorig jaar jurylid, ditmaal vervangt een Auteursbond-collega mij in de vakjury onder leiding van politiek commentator Max van Weezel.

De Gouden Freelancer Award is een prijs voor het beste journalistieke verhaal dat door freelancers is geproduceerd. Uitgangspunt van de prijs is dat media doorgaans producties van hun vaste redacteuren insturen naar vakprijzen zoals De Tegel. Freelancerscollectief Bureau Wibaut en de Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA) stellen zich samen ten doel om ook eens de freelancers in het zonnetje te zetten.

De Gouden Freelancer Award is eind augustus 2015 voor het eerst uitgereikt en bestreek ook toen een termijn van twee jaar. Ivo van Woerden won indertijd met zijn longread ‘The Great Marc Evers’ die online is gepubliceerd door paywall-uitgeverij Fosfor. Net als vorig jaar beoordelen de vakjury ook ditmaal inzendingen op de mate waarin zij onderscheidend en vernieuwend zijn in het journalistieke werkveld.

Activistische journalistiek

De uitreiking van de prijs op vrijdag 6 oktober wordt onderdeel van een middagseminar over activistische journalistiek. Bij dit genre neemt de journalist bewust en transparant een niet-objectief standpunt in, doorgaans over een sociale of politieke kwestie. Ook deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bureau Wibaut en de Auteursbond. Het seminar en de prijsuitreiking vinden plaats in het Volkshotel en worden afgesloten met een feestelijke borrel.

De nieuwe editie van De Gouden Freelancer Award heeft betrekking op journalistieke producties die zijn verschenen in de periode van augustus 2015 tot augustus 2017. Nadere informatie over inzending en criteria staat hier. De deadline ligt op 7 september, zodat de zomervakantie geen spelbreker hoeft te zijn. Zoek dus alvast jouw beste werk op!

Inzenden voor de Gouden Freelancer Award kan via dit formulier.

