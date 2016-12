Minder gedoe, meer #deleven

De leven, dat klopt grammaticaal niet helemaal. Maar die discussie is zó 2011, dus ga ik hem niet opnieuw voeren. Simpel, #deleven is een lifestyle. Met dank aan rapper Sef, die vijf jaar geleden zong:

“Dit is de leven / En ik weet dat dit de leven is / En ik weet niet of het nog lang duurt / Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag.”

Met deze woorden raakte Sef de juiste snaar bij zijn leeftijdsgenoten. Nog altijd is de grammaticaal onjuiste hashtag #deleven populair onder millennials. Reden voor zorgverzekeraar Anderzorg (een dochtermerk van Menzis) om dit idee van Sef te adopteren.

Voor MarketingTribune sprak ik met merkstrateeg Maurice van Dijk van Menzis, die verantwoordelijk is voor de nieuwe campagne van Anderzorg. Het is immers weer de tijd om van zorgverzekeraar te wisselen (of niet). Een onderwerp dat onder jongeren niet populair is. Toch weet Anderzorg hen slim te bereiken. Het bedrijf experimenteert met contextual advertising op de hippe contentplarforms van Wayne Parker Kent, maar ook met een speciale overstapdienst op Instagram. “Social commerce wordt écht serieus.”

Leuk detail: in de campagne (van XXS Amsterdam) figureert mijn eigen buurt. We zien een bootcamp in het Rembrandtpark, waar iemand omstandig zijn snor drukt. Ook dat is namelijk #deleven.

