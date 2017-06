De comeback van Subscription Commerce

Subscription commerce wint rap aan populariteit. Na Spotify en Netflix kiezen ook het Nederlandse Bol.com (met Kobo Plus) en Blendle voor een abonnementsmodel. Is dit de nieuwe cashcow voor bedrijven of spelen andere motieven een rol? Je leest het in mijn achtergrondverhaal voor Emerce.

“There is no such thing as a free lunch”, zei de econoom Milton Friedman decennia geleden. Internet met zijn minimale datakosten leek het ongelijk van de Nobelprijswinnaar te bewijzen, maar inmiddels moeten digitale bedrijven ook gewoon winstgevend zijn. Steeds populairder lijkt daarbij het subscriptionmodel: terwijl een paar jaar geleden specialisten als HelloFresh, Beautybox en de Dollar Shave Club (foto) hiermee furore maakten, komen almaar meer sectoren met abonnementsmodellen. En wordt door marketeers steeds strenger onderscheid gemaakt tussen gratis en premium.

Netflix en Spotify zijn wellicht de bekendste voorbeelden waarbij gebruikers zonder nadenken een maandelijkse fee betalen om een dienst te gebruiken, waar ze vroeger juist de fysieke producten – zoals cd’s en dvd’s – kochten. Abonnementen zijn uitermate gangbaar in de journalistiek, traditiegetrouw vooral voor print. Betalen voor online content blijkt echter lastig, tenzij gecombineerd met een papieren krant. Een succesvolle uitzondering is De Correspondent, de opiniesite van Rob Wijnberg (ex-NRC.next) die grotendeels wordt gefinancierd door abonnees.

Follow the Money

Op kleinere schaal probeert Follow the Money dat ook. Voorheen was dit platform ook een plek waar traditionele media hun onderzoeksjournalistiek inkochten, maar tegenwoordig is het zakelijk model ‘helemaal gericht op leden’, zo laat de redactie weten. De spraakmakende onthullingen over VVD-voorzitter Henry Keizer zijn door FTM dan ook gretig aangegrepen om nieuwe abonnees te werven.

Krantenconcern De Persgroep lanceerde van zijn kant in 2015 de digitale abonnementsvorm Paper, maar verkocht die na uitblijvend succes vorig jaar alweer aan Blendle. Sindsdien zet de uitgever van dagbladen als Trouw, Volkskrant en AD in op de dienst Topics, die de eigen abonnees digitale toegang biedt tot alle Persgroep-titels.

Lees het complete verhaal (met aandacht voor nog veel meer verschillende sectoren) op Emerce.nl.

Tags: Emerce, verdienmodel, Blendle, Netflix, subscription