Adieu, Donald Trump

Ik raakte gisteravond verzeild in een discussie over de Amerikaanse president Donald Trump die het klimaatverdrag van Parijs aan zijn laars lapt. Het verbaasde me dat enkele intelligente mensen dit ontzettend goed nieuws vonden. Hun argumenten waren verbluffend naïef.

Klimaatbeleid kost geld!

De opwarming wordt er maar een klein beetje door geremd!

Voorstanders hebben het integrale klimaatakkoord niet gelezen!

Elsevier zegt ook dat het prima is!

Die ‘deugers’ moeten niet zo huilie-huilie doen!

Het was allemaal best wel treurig. Alsof Trump iets goeds doet voor de wereld. Welnee, hij zei zelf in zijn exit-speech dat hij de Amerikaanse belastingbetaler niet op kosten wil jagen. Financieel voordeel op korte termijn is blijkbaar belangrijker dan redding van de aarde op langere termijn. Maar als je dat zegt ben je volgens dit soort types een Gutmensch. En het scheldwoord ‘Gutmensch’ is tegenwoordig een populaire drogreden om altru├»stisch beleid af te schieten.

Dieptriest dat inhoud er tegenwoordig blijkbaar niet meer toe doet. Mensen zijn ergens tegen omdat ze graag ergens tegen willen zijn. Een jij-bak geldt daarbij als een beter argument dan feiten en onderzoek. Precies de houding die Trump zo’n slechte president maakt.

Tags: Politiek, Trump, Parijs, klimaat, milieu, covfefe