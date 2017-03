Trump antwoordt Nederland… twee keer zelfs!

De ‘Netherlands Second’-video van VPRO-programma Zondag Met Lubach ging kneiter-viral, dus kon een antwoord niet uitblijven. Van Donald Trump, wel te verstaan. Dit weekend kwam dat antwoord, twee keer zelfs. Niet ├ęcht van Trump zelf natuurlijk, maar van twee maatschappelijke organisaties die zich zorgen maken over de Trumpificatie van het Nederlandse politieke landschap op 15 maart. Zowel VluchtelingenWerk als Avaaz.org kwamen de afgelopen dagen met een grappige Lubach-inhaker. Ook strikten ze dezelfde Trump-imitator: Greg Shapiro van Boom Chicago. Bekijk beide video’s hier.

Tags: PVV, Wilders, vluchtelingen, Trump, Avaaz