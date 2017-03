Stem sportief, stem D66!

Is sport voor jou een speerpunt? Stem dan op 15 maart D66. Van alle partijen heeft D66 volgens het Kenniscentrum Sport de meeste aandacht voor sport in zijn verkiezingsprogramma. Daarom was ons campagneteam zondag aanwezig bij de Vondelrun in hartje Amsterdam. Om te flyeren, maar ook (zoals ik) om zelf mee te lopen.

Na de Dam Tot Damloop, de marathon, ‘De Groene’, de Sloterplasloop en het Europees Kampioenschap was dit een Amsterdamse wedstrijd die ik nog niet had gelopen. Ik liep mijn drie rondjes van drie keer 3,3 kilometer net iets boven de drie kwartier. Bepaald geen toptijd, maar een leuke loop is het zeker. Zeker als je wordt aangemoedigd door veertig D66’ers.

Mijn stemadvies moge duidelijk zijn: sociaal-liberaal, met een hart voor sport. Oordeel zelf op D66.nl. Wat je ook kiest: ga sowieso stemmen op 15 maart. Laat de thuisblijvers niet bepalen wie er wint. Ren dus naar de stembus!

Tags: Sport, hardlopen, D66, verkiezingen, Vondelrun