Deze zaterdag bezocht ik het Stripmuseum in Rotterdam, een nieuwe aanwinst in museumland. Ik werd daar niet alleen bijgepraat door museumdirecteur Marc Kleijnen, maar ook door het bestuur van de Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers. De BNS had in het museum namelijk zijn ledenvergadering belegd en was op zoek naar een nieuw bestuurslid. Voorzitter Hans Pols en ik kennen elkaar goed, omdat we allebei al decennia actief zijn als striprecensent. Op zijn verzoek stelde ik me kandidaat, waarna ik door de leden werd verkozen in het BNS-bestuur.

De BNS is een kleine vereniging, die veel overlap vertoont met de Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen de Freelancers Associatie, kortweg FLA) waarvan ik al een kleine twee jaar bestuurslid ben. Ik blijf actief voor de Auteursbond, maar ga daarnaast ook de BNS helpen om het kleine bestuur wat nieuwe slagkracht te geven. Dat ga ik doen samen met voorzitter Hans Pols en secretaris Thomas Langedijk, beter bekend als stripmaker Tommy A. Een leuke klus!

Tags: bestuur, BNS, stripmakers, beroepsvereniging