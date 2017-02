Mijn keuzefilm: Citizen Kane

Na acht jaar Obama heeft in de Verenigde Staten een rigoureuze machtswisseling plaatsgevonden. Donald Trump was volgens velen volstrekt ongeschikt als president, maar hij is het wel geworden. Mijn keuze zou het niet zijn geweest, maar ik ga er niet over. Waar ik deze maand wel over ga, is de keuzefilm van CreAmClub in Amsterdam. Voor zaterdag 28 januari koos ik de klassieker ‘Citizen Kane’, van acteur en regisseur Orson Welles. Een toepasselijke film over macht en roem, maar ook de vergankelijkheid ervan.

In deze volgens velen beste film aller tijden experimenteerde Welles anno 1941 spectaculair met beeld en geluid. Tegelijkertijd zette hij hoogstpersoonlijk een markant personage neer, dat brutaal de macht grijpt in de mediawereld en in de politiek. Twee werelden die me na aan het hart liggen.

De politieke speech die Charles Foster Kane in de film houdt, met een reusachtige foto van zichzelf als decor, is recentelijk wel eens geassocieerd met de werkwijze van de nieuwe Amerikaanse president Trump. Megalomaan, mediageniek en messcherp op de man. Zo belooft Kane zijn tegenstrever achter de tralies te krijgen. Waar hebben we dat meer gehoord?

‘Citizen Kane’ was in zijn tijd al een film die de samenleving een spiegel voorhield. Zo zou media-tycoon William Randolph Hearst de film hebben willen verbieden, omdat de hoofdpersoon teveel op hem leek. Zou Trump zich er ook in herkennen? Feit is dat hij zelf ooit een video-recensie opnam, waarin hij lovende woorden spreekt over de rolprent.

Heb je ‘Citizen Kane’ nooit gezien? Kom dan op de laatste zaterdag van januari naar CreAmClub en geniet samen met mij en mijn vrienden van deze unieke film. Mocht je hem al wel eens hebben gezien, dan is dat vast alweer lang geleden, dus kom gewoon evengoed gezellig langs. Ik zal de film kort inleiden. Laten we er samen een onvergetelijke filmavond van maken!

‘Citizen Kane’ in CreAmClub Zaterdag 28 januari 2017

Zaal open: 20.30 uur, aanvang film: 21.00 uur.

Locatie: Henk Hienschstraat 40, Amsterdam Slotermeer.

Toegang gratis. Vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld.

Na afloop is er een naborrel tot na middernacht.

