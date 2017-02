Wat kunnen we leren van de Burgermonitor?

Amsterdammers kennen hun politici slecht. Dat is niks nieuws, dat is altijd al zo geweest. Volgens de Burgermonitor draagt de devaluatie van deelraden naar bestuurscommissies daar extra aan bij. Toch haalde ik ook iets hoopvols uit de cijfers: in Nieuw-West is de kennis van de lokale politiek aanzienlijk beter én positiever.

Eerlijk is eerlijk: veel Amsterdammers zijn kritisch over de lokale politiek of er totaal mee onbekend. Het vervangen van de deelraden door bestuurscommissies heeft ertoe geleid dat veel mensen het beleid minder overzichtelijk zijn gaan vinden, constateren de onderzoekers van de Burgermonitor. Ik kan ze geen ongelijk geven. Maar ja, het was dan ook een door de Rijksoverheid opgelegd decreet.

Stopera te ver weg

Volgens de onderzoekers zou het contact van de burger met het bestuur in de afgelopen twee jaar in hoge mate zijn verschoven van het stadsdeel naar de Stopera. Is dat wel echt zo? Veel bewoners die ik spreek vinden een gang naar het stadhuis doorgaans een brug te ver.

Het maakt natuurlijk verschil of je in het centrum woont of buiten de Ring. Bewoners van de binnenstad moeten toch al naar de Stopera als ze iets bij het stadsdeel willen regelen. Als je in Nieuw-West of Zuidoost woont, regel je zaken liever lokaal.

Wellicht verklaart deze afstand de populariteit van het stadsdeelbestuur. In Nieuw-West oordeelt 39% positief over de bestuurscommissie, in stadsdeel Centrum is dat slechts 15%. Ook Zuidoost scoort met 34% flink positiever.

Lokale aandacht

In zowel Nieuw-West als Zuidoost zijn veel achterstanden en dus ook veel uitdagingen. Die vereisen stevige inzet van de politiek, bij voorkeur lokale inzet, dichtbij de mensen waar het om gaat. Blijkbaar wordt die lokale aandacht gewaardeerd. Het vertaalt zich ook in een relatief hoge naamsbekendheid van stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud.

Welke lessen kunnen we trekken uit de cijfers van de Burgermonitor? Dat bewoners duidelijkheid willen over de stadsdeelpolitiek. Niet de opheffing ervan, maar heldere afspraken. Stadsdelen moeten dichtbij hun burgers staan en een excellente uitvoering leveren van stedelijk beleid. Morrel niet te veel aan het bestuurlijk stelsel, maar zorg gewoon dat het werkt.

Jeroen Mirck doet als D66-bestuurscommissielid in columns voor Westerpost en Amsterdam Centraal verslag van zijn ervaring met de lokale politiek.

Tags: Politiek, Amsterdam, Nieuw West, gemeenteraad, stadsdeel, deelraad, column, #inderaad, bestuurscommissie, Burgermonitor