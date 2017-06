Dappere meisjes op reclamefestival Cannes

‘Fearless Girl Beats Old Boys Network in Cannes’, kopte ik deze week in mijn analyse van het internationale reclamefestival Cannes Lions. Wat daar in de prijzen valt, zegt alles over de staat van reclame en marketing in de wereld. Het festival draaide meer dan ooit om purpose, om ‘betekenisvolle’ marketing, om bedrijven op zoek naar hun maatschappelijke rol. De hoofdrol was voor een dapper meisje.

Een klein meisje werd dit jaar de grote winnaar tijdens de hoogmis van de reclame-industrie, die vaak terecht de kritiek krijgt een old boys network te zijn. ‘Fearless Girl’ is een klein standbeeldje, dat op Wall Street pontificaal tegenover de reusachtige stier is geplaatst, die symbool staat voor het hart van de zakenwereld in Manhattan.

Fearless Girl lijkt kunst of een toeristische attractie, maar is in feite een campagne gemaakt door McCann New York om bedrijven aan te moedigen meer vrouwen te benoemen in leidinggevende functies. Voer voor discussie dus. De reclamewereld, momenteel in de greep van een fel debat over diversiteit, kon dit werk van McCann en opdrachtgever State Street Global Advisors waarderen, want het opvallende statement won liefst vier keer een Grand Prix in Cannes.

Charmante bijrol voor Nederland

Een andere purpose-gedreven campagne die meer dan één Grand Prix won, was ‘Meet Graham’ van Clemenger BBDO Melbourne (Australië) en de Transport Accident Commission Victoria. Tegelijk waren er ook twee hoofdprijzen voor meer commerciële bedrijven: Burger King en Boost Mobile. Reclame is er immers ook gewoon om geld te verdienen.

Nederland speelde te midden van dit geweld een charmante bijrol. In totaal wonnen Nederlandse reclamebureaus 26 Leeuwen. Zes meer dan vorig jaar, maar daar moet wel bij worden gezegd dat Nederland in 2016 tweemaal een Grand Prix won (met ‘The Next Rembrandt’ van ING en reclamebureau JWT Amsterdam) en nu geen enkele hoogste bekroning.

Wel won Nederland drie keer goud, voor een paar eigen ‘fearless girls and boys’: War Child, Free a Girl en de Nike-campagne ‘What Are Girls Made Of?’. Dus ook hier glorieerden de stoere meisjes.

Voor MarketingTribune schreef ik een beschouwing, maakte ik een cijfermatige analyse en hield ik een week lang alle (Nederlandse) winnaars bij in een Dossier Cannes 2017. Helaas allemaal vanuit Nederland, want een volle week in Cannes is niet te combineren met mijn andere werk als freelance journalist. Wie weet volgend jaar!

Tags: reclame, festival, MarketingTribune, Cannes Lions, Fearless Girl