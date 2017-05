Rabopitch: hoe zit het precies?

Hoe staat het met de veelbesproken Rabopitch, waarover in reclameland zo ontzettend veel ophef ontstond? Voor wie het niet precies weet: een opmerkelijk brede uitnodiging aan zo ongeveer iedereen om het verhaal van Rabobank te vertellen. Gelardeerd met publieke kritiek op traditionele reclamebureaus (‘Veel te voorspelbaar!’) en de waarschuwing van vakorganisatie VEA dat de pitchcode niet wordt nageleefd. Of was dit gewoon verfrissend creatief en vernieuwend klantdenken? Het grappige van deze rel is dat na alle ophef het stof neerdwarrelde en er in alle rust afgelopen week een selectie werd gemaakt.

Wat vertelt de shortlist ons? Ik schreef een analyse voor MarketingTribune.

Tags: merk, Rabobank, MarketingTribune, Rabopitch, pitch