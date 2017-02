Het einde van de bestuurscommissies

Vanavond heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten: in maart 2018 houden de bestuurscommissies in de zeven stadsdelen op te bestaan. Een dieptepunt in mijn zeven jaar lokale politiek. Natuurlijk, we krijgen er een ander model voor terug (met benoemde bestuurders en lokaal gekozen adviescommissies), maar daarover heb ik van begin af aan gezegd dat ik het een mager alternatief vind. Binnen mijn partij D66 heb ik hierover actief de discussie aangezwengeld, maar dat heeft helaas niet mogen baten.

Na vier jaar deelraad en vier jaar bestuurscommissie komt er volgend jaar dus in principe een einde aan mijn tijd als politicus in stadsdeel Nieuw-West. Dat betreur ik, want het is prachtig om volksvertegenwoordiger te kunnen zijn van je eigen buurt. En die adviescommissie dan? Ik weet het niet, want ik heb mijn twijfels over wat je daar kunt bereiken. Al zal dat moeten blijken in de praktijk. Voor nu overheerst bij mij teleurstelling.

Jeroen Mirck, sinds 2010 lid van D66-fractie in Nieuw-West.

Tags: Amsterdam, gemeenteraad, bestuurlijk stelsel, bestuurscommissie