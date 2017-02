Nieuwe klus: BNO Nextpack

New business voor Mirck Media: ik ben per 15 februari aan de slag gegaan als freelance communicatie-adviseur voor het platform NEXTpack van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). Voor dit collectief van ontwerpbureaus gespecialiseerd in verpakkingsdesign verzorg ik de PR en communicatie, het social-mediabeleid en de contacten met pers, bedrijfsleven en opleidingen.

Sinds 2009 ben ik freelance journalist voor vakbladen als Emerce en MarketingTribune. Daarnaast werk ik als zelfstandig tekstschrijver en communicatie-adviseur voor onder meer Stichting Esprix, contentbureau Totalspiel en nu dus ook BNO.

De hedendaagse freelance journalist is een informatiespecialist die zijn expertise zo breed mogelijk kan inzetten. Als vakbladjournalist gespecialiseerd in marketing weet ik wat media en opdrachtgevers willen weten over dit vakgebied. Packaging design is een onderbelichte discipline. Ten onrechte, want veel van onze aankoopbeslissingen worden bepaald door de verpakking van een product. Ik heb er veel zin in om dit specifieke Dutch Design samen met de professionals van BNO nog beter op de kaart te zetten.

BNO Nextpack is een gespecialiseerd platform van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), dat de belangrijkste Nederlandse verpakkingsbureaus vertegenwoordigt. Doel is om het vakgebied van packaging design te inspireren, verdiepen en promoten als belangrijke creatieve motor voor succesvolle merken.

Meer info? Kijk op Nextpack.nl.

Tags: communicatie, zzp, PR, BNO, NEXTpack, packaging design