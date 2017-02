Jan Kruis (1933-2017) #poepaanjeschoen

Rust in vrede, Jan Kruis (1933-2017). Jouw strip Jan, Jans en de kinderen was een begrip voor elk kind dat opgroeide in de jaren zeventig. Zeker als je Jeroen heette. “Poep aan je schoen!” Geen idee of het gaat lukken, maar spontaan ontstond op Twitter het idee om de hashtag #poepaanjeschoen trending topic te maken. Ongemerkt zal het overlijden van dit boegbeeld van het Nederlandse beeldverhaal sowieso niet voorbijgaan.

Tags: strip, R.I.P., Jan Kruis, Jan Jans en de kinderen