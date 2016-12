Vandaag is een bijzondere dag. Niet in de laatste plaats omdat ik vandaag mijn verjaardag vier, bij één van de pareltjes van Nieuw-West: de Geluksdisco. Des te bijzonderder is het om deze middag van mijn verjaardag pal naast diezelfde Geluksdisco de opening te mogen verrichten van Nieuw Nest, in Broedplaats De Vlugt. Er gebeurt veel in Slotermeer, zeker vandaag.

Wellicht had u nu op deze plek Ronald Mauer verwacht, portefeuillehouder Cultuur van stadsdeel Nieuw-West. Mijn stem is iets minder luid en mijn rol iets bescheidener, maar Ronald en ik delen dezelfde liefde voor kunst en cultuur. Voor wie mij niet kent: mijn naam is Jeroen Mirck en ik ben bestuurscommissielid in stadsdeel Nieuw-West, met een sterke interesse in cultuur en economie. En laten nou juist die twee terreinen bij uitstek samenkomen in de bijeenkomsten van Nieuw Nest. Fijn dus om hier te mogen zijn.

Belangrijke rol broedplaatsen

De gemeente Amsterdam draagt de creatieve sector een warm hart toe, en dat geldt zeker ook voor Nieuw-West. Broedplaatsen spelen daarin een belangrijke rol en die zijn er in Nieuw-West volop. Het door CreAm Club gestarte initiatief Nieuw Nest bespreekt de belangrijke rol van broedplaatsen in ons stadsdeel en doet dat uiteraard telkens in een van de vele broedplaatsen die Nieuw-West rijk is: eerder dit voorjaar in Garage Notweg en HW10, vandaag in Broedplaats De Vlugt.

Ik ben dol op broedplaatsen en kom er geregeld. Daarmee bedoel ik niet alleen de jaarlijkse Open Broedplaatsendagen, maar het hele jaar door. Vers van de pers: op 13 mei 2017 komt er weer een 24H Nieuw-West, alweer zo’n gelegenheid om broedplaatsen van binnen te bekijken.

Cultuur in de wijk

Broedplaatsen zijn onmisbare bouwstenen in een wijk. Ze koppelen bewoners aan kunstenaars en andere creatieven, zodat beide partijen van elkaar kunnen leren en zich laten inspireren. Dat gebeurt al volop, maar er kunnen nog veel meer bewoners worden bereikt. Kunst is een wezenlijk onderdeel van onze samenleving, het laat ons lachen, huilen en nadenken over de wereld om ons heen. Tegelijk vertegenwoordigt het ook een economische waarde en kan het wijken diverser maken. Ook die ambities leven sterk in Nieuw-West.

Nieuw Nest wil nieuwe initiatieven aanjagen en de rol van broedplaatsen versterken. Dat juich ik toe. Als creatief ondernemer in het dagelijks leven (ik schrijf teksten) wil ik jullie graag een simpel advies meegeven dat ik mezelf ook altijd voorhoud: show, don’t tell. Je kunt mensen pas overtuigen als ze zien wat je doet. Broedplaatsen doen dat. Mijn advies is dan ook: blijf dat vooral doen. Ga met elkaar in gesprek over hoe we de stad nog heel veel meer moois kunnen laten zien. Ik wens iedereen hier een inspirerend Nieuw Nest!

Openingswoord bij de bijeenkomst Nieuw Nest #3 in Broedplaats De Vlugt, 9 december 2016.

Tags: Cultuur, Amsterdam, Nieuw West, Nieuw Nest, broedplaatsen