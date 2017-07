Stay strong, Nouri!

Brok in m’n keel. Onderweg naar een politieke avond in De Brug fiets ik langs het huis van de familie Nouri. Vandaag werd bekend dat Ajacied Abdelhak ‘Appie’ Nouri blijvende hersenschade heeft opgelopen.

De straat puilt uit van vrienden en Ajax-fans. Dit spandoek staat al dagen in de voortuin. Iedereen kijkt verslagen, gelaten. Het is stil op straat, op een paar giechelende meisje na. Zo’n mooie zomeravond, zo’n onbeschrijflijk tragisch nieuws.

Nouri is een groot talent, een publiekslieveling, maar vooral een echte Amsterdammer. De koning van Geuzenveld. Maar het draait nu even helemaal niet om voetbal. Mijn gedachten zijn bij Abdelhak, zijn familie en zijn vrienden. Stay strong, Appie!

Tags: voetbal, Geuzenveld, Ajax, Abdelhak Nouri