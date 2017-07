Hoe de podcast ook Nederland verovert

Ik ben om. Lange leve podcasting! Voor Emerce schreef ik een artikel over de podcast-hype, dus ontkwam ik er niet aan ze zelf ook te luisteren. Naast een paar journalistieke podcasts koos ik S-Town, de veelgeprezen productie door de makers van Serial en This American Life. Het mysterieuze verhaal van de wereldvreemde John B. McLemore uit ‘schijtstad’ Woodstock greep me, nee, het sleurde me diep onder het wateroppervlak en liet me pas los nadat ik alle zeven afleveringen had beluisterd. Op een manier zoals velen die kennen van Netflix-series als House of Cards.

Feit is dat de podcast een revival beleeft. Amerikaanse series als S-Town bereiken een miljoenenpubliek. Vier op de tien Amerikanen gebruikt het medium met enige regelmaat. Hoewel Nederland daar nog op achterloopt, bloeit ook hier de markt serieus op. Voor Emerce zocht ik uit welke kansen podcasting ook in ons land biedt.

Als er één vakgenoot verslaafd is aan podcasts, dan is het wel Marvin Jacobs, editorial director van digitaal bureau Born05. Onlangs schreeuwde hij zijn liefde voor het medium nog van de daken in een aantal blogs. “In de dagelijkse file was ik een beetje klaar met het eindeloos herkauwen van nieuws op Radio 1 of de flauwe grappen van Edwin Evers. Zo’n autorit is een ideaal moment om in alle rust naar een podcast te luisteren. In 2014 viel ik als een blok voor Serial, de Amerikaanse kwaliteitsserie die de revival van podcasting in gang heeft gezet.”

Blockbuster als ijsbreker

Er volgden nog veel meer topseries: Start-up, Someone Knows Something, Criminal, Planet Money en de huidige hype S-Town. Jacobs verslond ze allemaal. “Bij televisie is allang sprake van andere kijkpatronen, zoals video on demand via Netflix. We willen zelf bepalen wat we consumeren. Dat zie ik eveneens bij radio gebeuren, ook in Nederland. Het enige dat we hier nodig hebben, is een lokale blockbuster die podcasts bij een breed publiek bekendmaakt. Nederland en de VS zijn qua nieuwsconsumptie immers redelijk vergelijkbaar.”

Voor mijn podcast-feature sprak ik nog veel meer experts. Lees het complete verhaal op Emerce.nl. Maar ga vooral op ontdekkingstocht in podcastland, want daar zijn nog zo ontzettend veel parels op te graven. Ook ik speur nog even verder.

Jeroen Mirck schrijft als freelance journalist voor bladen als Emerce, Dirty Science en MarketingTribune.