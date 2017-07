Boys will be boys, of toch niet?

Er was deze week ophef over de nieuwe SIRE-campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’ Altijd goed als een awareness-commercial tot discussie leidt, maar ditmaal klonk massaal het commentaar dat de oproep misplaatst was. Er tekenen zich twee kampen af: voorstanders die het terecht vinden dat de feminisering in opvoeding en onderwijs ter discussie wordt gesteld en tegenstanders die de campagne het zoveelste toonbeeld vinden van doorgeslagen seksisme.

Waarom worden alleen jongens aangemoedigd om meer te gaan ravotten? Of is kritiek daarop juist politiek-correct geneuzel? Voor MarketingTribune organiseerde ik een rondvraag om uit te vinden wat reclamemakers zelf eigenlijk vinden van de ‘jongens-campagne’. Bovendien vroeg ik SIRE-directeur Lucy van der Helm om een reactie: “We staan achter onze keuze en schuwen de discussie niet.” Die discussie is nog niet geluwd. Sterker nog: de tegenstellingen lijken alleen maar groter te worden. Wat vind jij eigenlijk?

