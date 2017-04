Merken haken grappig én veilig in op 1 april

Google Wind, verkeersborden tegen laagstaande zon, tandpasta met Whopper-smaak en drones die hondenpoep opruimen. Bedrijven hebben weer flink hun best gedaan om creatief in te haken op 1 april. Fool’s Day is een vaste dag op de contentkalender, maar de vraag is natuurlijk wat al dat nepnieuws doet voor je merk.

Net als vorig jaar valt op dat een groot merk als Google weliswaar veel investeert in een duur creatief filmpje, maar dat de grap en duimendik bovenop ligt. Blijkbaar is men bang dat verwarring tot klachten en merkwantrouwen leidt. De Google Wind-video, gebaseerd op ‘cloud machine learning’, is uiteraard veel bekeken.

Ook retailer Albert Heijn komt met een veilige grap over zelfrijdende winkelwagentjes, die geïnspireerd lijkt door de zelfrijdende fiets van Google vorig jaar. Bovendien kwam Hoogvliet met dezelfde grap. Burger King lanceerde de totaal ongeloofwaardige tandpasta met Whopper-smaak, maar deed dat wel met stijl. En wat te denken van Coolblue’s pakketvertrager?

Kikker in je bil!

Soms lijkt het erop dat merken denken dat media gek zijn. Zo kwamen er meerdere persberichten binnen op donderdag en vrijdag met een embargo op zaterdagmorgen 1 april. Zeker gezien de timing (nieuws brengen op zaterdag) was dit nogal doorzichtig. Tegelijk trapten veel media wel degelijk hier en daar in een 1-aprilgrap.

Grappen die er uit sprongen waren het verkeersbord tegen laagstaande zon (van Pearle en VVN) en de Timki-drones die hondenpoep opruimen. Evident nep, maar toch goed voor veel verwarring en uiteraard ook de bijkomende actie.

Outdoor-exploitanten lieten zich ook niet onbetuigd. Zo kondigde JCDecaux de commerciële exploitatie aan van de straatverlichting in Den Haag (met lampen in de kleuren van merkhuisstijlen), terwijl Exterion Media een weergevoelig bushokje lanceerde.

Geurtelevisie

Ook mediabedrijven scoorden met humor. Het Jeugdjournaal heeft inmiddels een traditie met 1-aprilgrappen (maar zegt ermee te stoppen) en dit jaar slaagde ook Omroep MAX met vlag en wimpel: 1.600 mensen gaven zich op als tester van geurtelevisie in het kader van Heel Holland Bakt.

Ook CustomerFirst, zustertitel van MarketingTribune, heeft 1 april niet zomaar laten passeren. De redactie publiceerde over het eerste gerobotiseerde contactcenter van Obi4wan en PCS, maar plaatste later ook een melding dat dit ‘robocenter’ een grap met een moraal is.

Kortom: de traditie gaat niet verloren, maar merken lijken wel steeds voorzichtiger te worden dat een wilde grap hun imago niet negatief beïnvloedt. In deze tijden van nepnieuws is het risico immers levensgroot dat je als onbetrouwbaar wordt bestempeld. Dat is natuurlijk slecht nieuws voor de merkwaarde, al moet een leuke grap natuurlijk altijd kunnen. Niet zo serieus, dames en heren marketeers!

Jeroen Mirck, contentmanager van MarketingTribune.

Tags: Google, Coolblue, humor, Albert Heijn, 1 april, 2017