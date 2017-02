Journalist, tekstschrijver, debatleider

Een goed verhaal nodig? Dan ben je hier aan het goede adres bij Jeroen Mirck, zelfstandig journalist en tekstschrijver. Mijn thema’s: marketing, internet, media, politiek, ondernemerschap en beeldcultuur. Ook beschikbaar als debatleider, spreker of dagvoorzitter.

Bestuurlijke ervaring: ik vervul bestuursfuncties bij de Auteursbond (sectie Freelance Journalisten) en de Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers. Sinds 2010 ben ik actief voor D66, als lokaal politicus in Amsterdam Nieuw-West.

Meteen een afspraak maken?

Mail of bel (06) 50 469 481

Tags: Jeroen Mirck, journalist, welkom, tekstschrijver