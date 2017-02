Kansen en gevaren van kortingscodes

Zeven op de tien Nederlanders maakt gebruik van kortingscodes bij het webwinkelen. Gouden business voor publishers en affiliates, maar nadelig voor de marge van menige webshop. Ook zorgen fake-kortingssites voor overlast. Daarom schreef ik voor Emerce een uitgebreid artikel met als hamvraag: wat is de toegevoegde waarde van de voucherbusiness?

‘The Great Voucher Code Swindle’, zo heette een prikkelende column die afgelopen zomer op de internationale vakblog PerformanceIn verscheen. Daarin betoogde expert Matt Bailey dat kortingscodesites niks bijdragen aan klantloyaliteit en maakte hij de ruwe schatting dat zeker negentig procent van alle vouchercode-traffic afkomstig is van de zoekopdracht ‘merk + korting’. Met als frustrerende uitkomst dat consumenten meestal stuiten op iets anders dan kortingscodes, aangezien het vaak standaardaanbiedingen betreft.

Lees mijn complete artikel over kortingscodes op Emerce.nl.

