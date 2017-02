Monitor Freelancers en Media: tarief onder druk

Het lijkt economisch gezien iets beter te gaan met freelance journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Meer freelancers kiezen uit overtuiging voor het ondernemerschap en het gemiddeld belastbaar inkomen van freelancers is in 2016 iets toegenomen. Toch is er ook een keerzijde: de groep jonge freelancers leverde vorig jaar juist fors in. Ook de uurtarieven in de schrijvende journalistiek en vooral van fotojournalistiek daalden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2016’, in opdracht van de NVJ, BNO, Dupho, Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA), NVF, Lira en Pictoright uitgevoerd en vandaag gepresenteerd aan Kamerleden in Nieuwspoort.

Petra Wolthuis, voorzitter van de Auteursbond-sectie Freelance Journalisten, reageert als volgt op de uitkomsten: “Ik ben blij dat wij samen met andere partijen jaarlijks via de Monitor Freelancers en Media de vinger aan de pols houden wat betreft de omstandigheden waaronder freelance journalisten werken en de financiële vergoeding die ze daarvoor krijgen. Ondanks dat freelancers gemiddeld een heel klein beetje meer verdienen dan het jaar daarvoor is er nog lang geen reden tot vreugde. (…) Uit het onderzoek blijkt dat journalisten voor meer dan de helft van hun tijd geen journalistiek werk maken. Goede journalistiek vergt een grote tijdsinvestering, waarbij de tijd voor research doorgaans niet wordt betaald.”

Als Auteursbond vragen wij ons af: wat is de journalistiek waard? Wolthuis: “Uit de antwoorden van de freelancers kun je opmaken dat dit volgens hun opdrachtgevers niet veel is. Daarom organiseren we als sectie Freelance journalisten eind dit jaar een conferentie die gaat over de waarde van de journalistiek.”

Meer over ‘Monitor Freelancers en Media’ op Auteursbond.nl. Daar kun je ook het onderzoek downloaden.

