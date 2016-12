Buurtadoptie gaat van start in Nieuw-West

De bestuurscommissie Nieuw-West heeft op initiatief van D66 besloten om in januari 2017 een proef te starten waarbij alle stadsdeelpolitici een gebied ‘adopteren’. Het doel van dit plan is om de politiek dichter bij de burger te brengen, maar vooral om bewoners een laagdrempelig politiek aanspreekpunt te bieden. Inmiddels is het persbericht verstuurd en heb ik als initiatiefnemer het plan al live op de radio mogen toelichten bij Amsterdam FM.

Het plan voor ‘buurtadoptie’ is een initiatief van de bestuurscommissie zelf, die zich heeft laten inspireren door goede ervaringen in stadsdeel West. Daar heeft elke lokale politicus een kleine buurt geadopteerd. Nieuw-West gaat het anders doen: wij hanteren de gebieden die de gemeente ook gebruikt bij de gebiedsplannen. Daarom zijn alle bestuurscommissieleden verdeeld over vier gebieden: Osdorp, Slotervaart, Geuzenveld-Slotermeer (waar in dit geval ook het dunbevolkte Westpoort/ Sloterdijken onder valt) en De Aker/ (Nieuw) Sloten.

Alle fracties samen hebben deze vier gebieden onderling verdeeld. Elk gebied wordt vertegenwoordigd door vier of vijf bestuurscommissieleden (inclusief buitengewoon commissieleden), die naar eigen inzicht belangrijke bijeenkomsten in het gebied gaan bezoeken. Bewoners die iets kwijt willen over hun gebied, kunnen bij deze ‘buurtadoptanten’ terecht. Die kunnen deze input doorgeven aan de gebiedsmakelaars of aankaarten in de bestuurscommissie.

De buurtadoptie is bedoeld om de ‘ogen en oren’-functie van de lokale politiek optimaal in te zetten. Bewoners kunnen voor praktische zaken ook gewoon blijven aankloppen bij de ambtelijke gebiedsteams, die blijven doen wat ze altijd al deden. Deze proef met buurtadoptie duurt een half jaar en wordt na afloop geëvalueerd.

Indeling buurtadoptie Nieuw-West:

Slotervaart: Stéphanie Eger (D66), Marianne van den Hoek (PvdA), Ria Stricker (BNW81) en Niek Wijmenga (CDA). Geuzenveld-Slotermeer: Neslihan Bedirhanoglu (M+), Münire Manisa (PvdA), André Meijler (SP), Jeroen Mirck (D66) en Simone Plantinga (GroenLinks). De Aker/ (Nieuw) Sloten: Mahir Alkaya (SP), Annette Dekker (VVD), Willem van Ham (D66), Maarten van Maurik (PvdA) en Bert Stamkot (GroenLinks). Osdorp: Narin Koebeer (PvdO), Gerard Molewijk (BNW81), Fred Siegel (VVD) en Albert Witting (CDA)

Wie is wie in de bestuurscommissie?

