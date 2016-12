[Recensie] Trashed: ode aan de vuilnisman

Vuilnis. We produceren het met z’n allen in uitpuilende hoeveelheden en verwachten dat de overheid het wel even komt ophalen. En als er iets blijft liggen, beklagen we ons luidruchtig. Alsof we niet zelf verantwoordelijk zijn voor alle rotzooi die we weggooien. Klinkt dat een beetje boos? Nou, bij lange niet zo boos als Derf Backderf in zijn graphic novel ‘Trashed’. In ruim 250 pagina’s stort hij eindeloze bergen vuilnis over de lezer uit, bedoeld om het rotwerk van vuilnismannen te belichten – maar bovenal de keerzijde van onze ongebreidelde wegwerpcultuur.

