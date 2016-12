De mooie, mistroostige muziek van Mark Linkous

Dit is zo’n dag dat je beseft dat sommige artiesten er alweer een tijd niet meer zijn. Zoals kleinkunstenaar¬†Maarten van Roozendaal, die in 2013 stierf aan longkanker. Ook schiet de naam van Mark Linkous door mijn hoofd, beter bekend als singer-songwriter Sparklehorse. Hij pleegde zelfmoord in 2010.

Zijn debuutalbum Vivadixiesubmarinetransmissionplot (1995) was voor mij een openbaring. Ik zag hem op Lowlands in 1996. Hij zat in een rolstoel, want hij had net in Londen een overdosis aan pijnstillers ternauwernood overleefd. Zijn hele leven heeft hij geworsteld met depressies. Vreselijk moet dat zijn geweest, maar verdomme, wat vertaalde hij dat in prachtige muziek.

Linkous werkte met Tom Waits, Radiohead, Danger Mouse en PJ Harvey, maar als Sparklehorse maakte hij slechts vier albums. Luister ze, koop ze. Zelden zulke mooie en tegelijk mistroostige muziek gehoord.

Tags: Sparklehorse, Mark Linkous, R.I.P., Maarten van Roozendaal